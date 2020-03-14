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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:40 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة مستعدة تمامًا للتعامل مع الآليات التي تضعها الدولة لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا الذي يُهدد العالم، موضحًا أن جامعة المنيا تسعى جاهدة لاتخاذ خطوات استباقية تضمن الحفاظ على سلامة أبنائها وانتظام الدراسة واستمرارها ونجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، بما هو متاح وما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية تكنولوجية لخلق آلية للتواصل الدائم مع طلابها.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس العمداء الطارئ برئاسته، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة.

كما أكد الدكتور مصطفي عبد النبي أنه لليوم الثاني على التوالي تتابع الجامعة مجهوداتها لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ببعض المباني والمنشآت الجامعية وبشوارعها الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات والإدارات المعنية بالجامعة، في إزالة المخلفات الناجمة عن تداعيات أزمة الطقس السيئ، استعدادًا لاستقبال الطلاب صباح الغد.
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا
جامعة المنيا: إجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات كورونا

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