محافظ الدقهلية: توقيع 50 عقد تقنين أوضاع أراضي الدولة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على أراضي الدولة لحصول الدولة على حقوقها، وأيضا لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد، حيث وقع محافظ الدقهلية اليوم 50 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة للمواطنين بنطاق المحافظة.وأوضح محافظ الدقهلية أن إجمالي العقود التي تم توقيعها حتى الآن منذ بدء تنفيذ المنظومة بالمحافظة بلغت 1350 عقدا.وأشار مختار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.