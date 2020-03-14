الأمن يضبط عددًا من التشكيلات العصابية احترفت ترويج المخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية القائمة على عمليات الاتجار والترويج للأقراص المخدرة، والتى حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية لممارسة نشاطهم الإجرامى بعيدًا عن الرصد الأمنى، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية قد حالت دون تنفيذ مخططاتهم.. حيث رصدت الإدارة نشاط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ومشاركة الجهات المعنية تم استهداف وضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهم (30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).هذا وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2،400،000 – إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا).كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (مدير صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، عامل بذات الصيدلية) لقيامهما بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما، متخذين من الصيدلية محل عملهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ومشاركة الجهات المعنية تم إستهداف المتهمان وأمكن ضبط العامل حال تواجده بالصيدلية.. وعثر بالصيدلية على الآتى:عدد (30) قرص مخدر.عدد (1212) قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع.عدد (13) أمبول من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع.عدد (16200) قرص لعقار (أكتيفيد).عدد (14752) قرص مجهول المصدر ومهرب وغير مسجل بوزارة الصحة.عدد (55) أنبوبة مرهم مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.عدد (6092) أمبول مجهول المصدر ومهرب وغير مسجلة بوزارة الصحة.مبلغ مالى.عدد (2) هاتف محمول.وفى سياقٍ متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح شركة إستيراد وتصدير ومشمولها هدايا، وأن تلك الحاوية تحتوي على خلاف الحقيقة كمية من العقاقير الطبية المهربة جمركيًا، لصالح أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد محكوم عليه فى (4) قضايا.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام أمكن ضبط المتهم.. وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص الحاوية وأسفرت أعمالها عن ضبط عدد (6) كرتونة تحوى جميعها عدد ( 120،000) مائة وعشرون ألف قرص عقار خاص بالتخسيس.تبلغ القيمة المالية والجمركية للمضبوطات والغرامة حوالى (2،636،400) إثنان مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه.بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى.تم اتخاذ الإجراءات