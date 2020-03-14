كيف تستمع بالأيام الممطرة في منزلك؟
السبت 14/مارس/2020 - 03:34 م
غادة موسىطباعة
الأيام الممطرة هي فرصة للاستمتاع بأنشطة قمت بتأجيلها بشكل متكرر، كما أن قضاء وقت ممتع تحت المطر ليس خيارا فى القاهرة، لكن يمكنك القيام ببعض الأشياء فى المنزل، سواء كنت مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى بمفردك.
قراءة كتاب
بالتأكيد لدينا كتاب كنا نكافح لإنهائه، لذا يمكنك تناول كوبًا من الشوكولاته الساخنة، وانغمس في السرير، واستمتع بالقراءة.
صناعة الخبز
صناعة الخبز هو فقط للخبراء هو مفهوم خاطئ حقيقي، يمكنك أن تجرب تلك المتعة بنفسك.
مشاهدة Netflix
أفضل من الاسترخاء على الأريكة المفضلة أو سريرك المريح، وتناول بعض الوجبات الخفيفة، هى مشاهدة أحد العروض والأفلام الجديدة الواعدة على Netflix.
ألعاب الطاولة
اجمع إخوتك أو أصدقائك أو حتى والديك، واصنع الماراثون الخاص بك فى ألعاب مثل Jenga وScrabble وMonopoly.
دلل نفسك
بالنسبة لجميع السيدات اللواتي ليس لديهن الوقت لأنفسهن، فهذه فرصتك لتدليل نفسك، ادع صديقاتك وقم بعمل بعض أقنعة الوجه والشعر الطبيعية.
تابعى أعمالك
نحن نعلم أنه ليس أكثر نشاط ممتع القيام به في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال المتراكمة، فسوف تشعر أنكى رائعة وسيصبح منزلك نظيفًا.
قراءة كتاب
بالتأكيد لدينا كتاب كنا نكافح لإنهائه، لذا يمكنك تناول كوبًا من الشوكولاته الساخنة، وانغمس في السرير، واستمتع بالقراءة.
صناعة الخبز
صناعة الخبز هو فقط للخبراء هو مفهوم خاطئ حقيقي، يمكنك أن تجرب تلك المتعة بنفسك.
مشاهدة Netflix
أفضل من الاسترخاء على الأريكة المفضلة أو سريرك المريح، وتناول بعض الوجبات الخفيفة، هى مشاهدة أحد العروض والأفلام الجديدة الواعدة على Netflix.
ألعاب الطاولة
اجمع إخوتك أو أصدقائك أو حتى والديك، واصنع الماراثون الخاص بك فى ألعاب مثل Jenga وScrabble وMonopoly.
دلل نفسك
بالنسبة لجميع السيدات اللواتي ليس لديهن الوقت لأنفسهن، فهذه فرصتك لتدليل نفسك، ادع صديقاتك وقم بعمل بعض أقنعة الوجه والشعر الطبيعية.
تابعى أعمالك
نحن نعلم أنه ليس أكثر نشاط ممتع القيام به في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال المتراكمة، فسوف تشعر أنكى رائعة وسيصبح منزلك نظيفًا.