العنانى: المناطق الآثرية لم تتضرر بسبب الأمطار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المناطق الآثرية لم تشهد خسائر ولا أضرارا بسبب تعرضها لموجة الطقس السيئ.وأضاف العناني، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أعضاء المجلس الأعلى للآثار ينظمون مجموعات لتفقد الأماكن الآثرية، وذلك على مدار 48 ساعة، خاصة أن المبانى عمرها مئات السنين.وأشار وزير الآثار، إلى أنه سيجري جولة في منطقة الأهرامات بعد الصور التي انتشرت لها على السوشيال ميديا، والمطعم الذى يتم افتتاحه من إعادة تدوير البلاستيك والأخشاب في الأهرامات.