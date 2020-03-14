انهيار شرفة منزل فى كفر شكر بسبب الأمطار

شهدت قرية كفر عامر ورضوان بمدينة كفر شكر مصرع رأسي ماشية صعقا بالكهرباء نتيجة المرور بجوار أعمدة كهرباء التى بها ماس أرضى نتيجة هطول الأمطار.فيما شهد شارع بنى غازى بمدينة كفر شكر انهيار بلكونة أحد المنازل نتيجة استمرار هطول الأمطار على مدار اليومين الماضيين دون أى خسائر فى الأرواح.واصلت شركة مياه الشِرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة رفع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة من الساعات الأولى منذ صباح أمس الأول الخميس حتى اليوم بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز بالمحافظة، حيث تم الدفع بـ85 سيارة ومعدة لشفط تلك التراكمات.وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة طوخ، والتي تشمل مدينة طوخ وكل القرى التابعة لها، وذلك لوجود ماس كهربائي في بعض المنازل بسبب المياه وسيتم الفصل لحين تأمين المنازل التي بها مياه وعدم وجود مياه بها.