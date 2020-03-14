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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: نتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 03:29 م
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
بورسعيد/شيماء رشاد
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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة أعمال شفط مياه تجمعات الأمطار وذلك بمناطق مساكن مبارك والقنال الداخلي ومحيط مسجد سرحان بحي الضواحي، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.

وخلال جولته، اطمأن محافظ بورسعيد على سير العمل داخل المناطق المذكورة، وكذلك سرعة إزالة آثار الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ.

والتقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين وقدم لهم الشكر على تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وتحمل المحافظة في تلك الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها محافظة بورسعيد لأول مرة، كذلك مؤسسات المجتمع المدني وشباب بورسعيد الذي يظهر معدنه في هذه المواقف الصعبة، وهو ليس بجديد على أبناء وأهالي بورسعيد الذين ضربوا أروع الأمثلة في مثل هذه الظروف.

وأكد أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية سواء الحماية المدنية أو قيادة الجيش الثاني والقاعدة البحرية ورجال الشرطة العظماء بعد مرور ثلاثة أيام على الأزمة تم التعامل مع معظم من الشوارع الرئيسية والجانبية وجاري استكمال الأعمال في باقي شوارع المحافظة، موضحا أن كمية الأمطار التي شهدتها محافظة بورسعيد لم تشهدها من قبل.

وأضاف المحافظ أنه يجري العمل حاليًا في ست نقاط رئيسية شهدت تجمعات كبيرة بجميع أحياء المحافظة ويتم التعامل معها بجانب النقاط الأخرى، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر أيّ جهد في إزالة أي معوقات نتجت عن سقوط الأمطار بغزارة، وأن العمل مستمر على قدم وساق لرفع كافة تجمعات المياه في مختلف الأنحاء.
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار

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