رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ملامح مشروع قانون لمجلس الشيوخ أمام البرلمان

السبت 14/مارس/2020 - 03:29 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
طباعة
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على الانتهاء من مشروع قانون لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لبدء مناقشة قوانين الاستحقاقات الانتخابية في القريب العاجل، ولكن في انتظار الحكومة تقديم تعديلاتها أولا حتى يتسنى للمجلس بدء مناقشة المقترحات التي تم تقديمها من قبل بعض النواب.

وأشار العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المشروع المقدم منه نص على تضمين المجلس 270 عضوا، منهم 180 عضوًا يتم انتخابهم، و90 آخرين بالتعيين، ويكون عدد النواب وفقا للتوزيع السكاني بكل دائرة.

وأكد العليمي، أن نظام الانتخاب في مشروعه يكون بوجود دوائر خاصة بالائتلافات، وأخرى خاصة بالمستقلين، لافتا أن عضوية مجلس الشيوخ ستكون 5 سنوات بالتزامن مع مدة انعقاد دورة مجلس النواب، ويحظر المشروع الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن يحق الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشيوخ، طبقا للتعديلات الدستورية الجديدة، فلا بد من صدور القانون بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة حتى لا تشوبه شبهة عدم الدستورية.

ولفتت إلى أن اختصاصات المجلس تتبلور في تقديم المشورة بشأن مشروعات القوانين المحالة من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتطلب ضم كوادر تتسم بالمهارة القانونية والتحليلية والتشريعية في إبداء الآراء الصحيحة لمجلس النواب، حول مشروعات القوانين، وحتى يتم تخفيف العبء على مجلس النواب، ويتم إصدار القوانين بسرعة أكثر من الآن، فالمجلس عليه أعباء تشريعية عديدة وفي الوقت ذاته يتأنى في مناقشة كل تشريع حتى ولو مقدم تعيدلات على قانون.

ويحق لمجلس الشيوخ تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، وتقديم المشورة في السياسات النقدية.

موضوعات متعلقة

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

استمرار الأمطار الغزيرة اليوم.. وتراجع الرياح لـ35 كيلو

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

وفاة سيدة وانهيار منزل.. «شعراوى» يكشف تداعيات العاصفة اليوم

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

وفاة سيدة وانهيار منزل.. «شعراوى» يكشف تداعيات العاصفة اليوم

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: قد يتم تعليق الدورى خلال ساعات

استمرار الأمطار الغزيرة اليوم.. وتراجع الرياح لـ35 كيلو

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

محمد خدة الفنان التشكيلي.. لماذا يحتفي جوجل بالرسام الجزائري؟

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

البحوث الإسلامية تصدر «مختارات من تراث» للشيخ محمد خضر

26 مارس.. أسامة علام يناقش «الحى العربى» بمركز الهالة الثقافى

«نقوش الثقافى» يستضيف أشرف العشماوى.. 22 مارس

الجمعة.. «المولوية» تلتقى بجمهور ساقية الصاوى