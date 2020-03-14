ملامح مشروع قانون لمجلس الشيوخ أمام البرلمان

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على الانتهاء من مشروع قانون لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لبدء مناقشة قوانين الاستحقاقات الانتخابية في القريب العاجل، ولكن في انتظار الحكومة تقديم تعديلاتها أولا حتى يتسنى للمجلس بدء مناقشة المقترحات التي تم تقديمها من قبل بعض النواب.وأشار العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المشروع المقدم منه نص على تضمين المجلس 270 عضوا، منهم 180 عضوًا يتم انتخابهم، و90 آخرين بالتعيين، ويكون عدد النواب وفقا للتوزيع السكاني بكل دائرة.وأكد العليمي، أن نظام الانتخاب في مشروعه يكون بوجود دوائر خاصة بالائتلافات، وأخرى خاصة بالمستقلين، لافتا أن عضوية مجلس الشيوخ ستكون 5 سنوات بالتزامن مع مدة انعقاد دورة مجلس النواب، ويحظر المشروع الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن يحق الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشيوخ، طبقا للتعديلات الدستورية الجديدة، فلا بد من صدور القانون بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة حتى لا تشوبه شبهة عدم الدستورية.ولفتت إلى أن اختصاصات المجلس تتبلور في تقديم المشورة بشأن مشروعات القوانين المحالة من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتطلب ضم كوادر تتسم بالمهارة القانونية والتحليلية والتشريعية في إبداء الآراء الصحيحة لمجلس النواب، حول مشروعات القوانين، وحتى يتم تخفيف العبء على مجلس النواب، ويتم إصدار القوانين بسرعة أكثر من الآن، فالمجلس عليه أعباء تشريعية عديدة وفي الوقت ذاته يتأنى في مناقشة كل تشريع حتى ولو مقدم تعيدلات على قانون.ويحق لمجلس الشيوخ تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، وتقديم المشورة في السياسات النقدية.