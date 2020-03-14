حسام الحسيني رفقة محمد منير: صورة مع ملك الدهب

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وكان الكينج، قد أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة أسوان وتحديدًا في "النوبة"، وجاء الحفل تحت اسم "سر الكينج"، وغنى منير العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى «نعناع الجنينة، شمندورة، النيل». وكان الكينج، قد أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة أسوان وتحديدًا في "النوبة"، وجاء الحفل تحت اسم "سر الكينج"، وغنى منير العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى «نعناع الجنينة، شمندورة، النيل».

شارك المخرج الشاب حسام الحسيني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع محمد منير بصورة جديدة له من مدينة سهيل بأسوان.وظهر حسام الحسيني في الصورة رفقة الكينج محمد منير ومعهما الفنانة الشابة جميلة عوض وآخرون، وعلق عليها قائلًا: "من بلاد الدهب مع ملك الدهب وصحبة من دهب، كانت ناقصة طارق علام (دهب دهب دهب)، بس بجد كان يوم عمرى ما هنساه فى حياتى".وتابع: "على فكرة أنا آخر واحد على الشمال أبو ذقن صفرا، عشان أنا شخصيًا كنت بدور على نفسي في الصورة، يقطع التريند والموضة في يوم واحد".