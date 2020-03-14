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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البحوث الإسلامية تصدر «مختارات من تراث» للشيخ محمد خضر

السبت 14/مارس/2020 - 03:21 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
نعمات مدحت
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"مختارات من تراث" كتاب لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

يشتمل الكتاب على مختارات من تراث فضيلة الإمام الأكبر، محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، وهي 13 مبحثًا، تضم الآتي: فضيلة الإخلاص، الأمانة في العلم، الإنصاف الأدبي، الغيرة على الحقائق والمصالح، العزة والتواضع، المداراة، العلماء والإصلاح، أصول سعادة الأمة، كبر الهمة في العلم، الانحراف عن الدين، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، التعاون في الإسلام، النبوغ في العلوم والفنون.

في حديثه عن الإخلاص- في هذا الكتاب- يذكر الشيخ الخضر حسين أن الإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقي للفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، وهو الذي يجعل في عزم الرجل متانة، ويربط على قلبه، فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية، لافتًا إلى أن النفس التي تتحرر من رق الأهواء ولا تسير إلا على ما يمليه عليها الإخلاص هي النفس المطمئنة بالإيمان، المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة.

وفي حديثه عن الأمانة في العلم، يذكر الشيخ الخضر حسين أن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة، فقد وضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة، مشددًا على أنه إذا أبدى أحد في العلم رأيًا، ثم أراه الدليل القاطع أو الراجح أن الحق في غير ما أبداه، فمقتضى الأمانة أن يصدع بما استبان له أنه الحق، ولا يمنعه من الجهر به أن يُنسب إلى سوء النظر فيما رآه سالفًا، فالأمانة هي التي تحمل كبار أهل العلم على أن يعلنوا في الناس رجوعهم عن كثير من الآراء التي تبين أنهم لم يقولوا فيها قولًا سديدًا.

يُذكر أن الشيخ محمد الخضر حسين ولد في تونس في 26 رجب عام 1293 هجرية، الموافق 16 من أغسطس سنة 1876م، ونال شهادة العالمية من جامعة الزيتونة، ووقع عليه الاختيار شيخًا للأزهر في (16 سبتمبر 1952م).

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