الإمارات تعلق الرحلات الجوية من وإلى 4 دول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم، ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.وأهابت الهيئة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة، والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها، لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أعلنت، أول أمس الخميس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 حالة.