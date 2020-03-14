انطلاق ووصول 120 رحلة جوية بمبنى 1 بمطار القاهرة اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم، المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم السبت، انطلاق ووصول 120 رحلة جوية دولية وداخلية، من وإلى مختلف المدن السياحية الداخلية، وبعض العواصم العربية والإفريقية، حيث يتم تقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.وتواصل السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للكشف على جميع الوفود الركابية العربية والأجنبية والمصرية، وفقا لإرشادات وتعليمات وزارتي الطيران المدني والصحة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.