رئيس «الصرف الصحى»: مش هنرجع بيوتنا إلا بعد رفع مياه الأمطار بالكامل

قال المهندس عادل حسن، رئيس هيئة الصرف الصحي بالقاهرة، إن 120 معدة انتشرت بجميع المواقع والمحطات الرئيسية، بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالشركة وإلغاء الإجازات بدءًا من رئيس مجلس الإدارة حتى أصغر عامل بالشركة.وأضاف حسن خلال برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2": "إحنا موجودين في الشوارع منذ 4 أيام"، لافتًا إلى أنه تم رفع نحو 70% من المياه من المحاور الرئيسية وسيتم الانتقال للشوارع الفرعية والجانبية معلقًا: "مش هنرجع بيوتنا إلا بعد رفع المياه بالكامل".وتابع رئيس هيئة الصرف الصحي بالقاهرة، أن قطع المياه ببعض المناطق كان ضروريًا كإجراء احترازي؛ لكون شبكة الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب سوى 20% من مياه الأمطار فقط، لذلك كان لا بد من تفريغ المحطات من مياه الصرف حتى تستطيع استيعاب مياه الأمطار.