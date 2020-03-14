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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استئناف تصوير فيلم «خيط حرير» بعد توقفه بسبب الطقس

السبت 14/مارس/2020 - 03:16 م
مي عز الدين
مي عز الدين
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استأنف المخرج إبراهيم فخر تصوير مشاهد مسلسل "خيط حرير" في منطقة الهرم، بعد توقف التصوير؛ بسبب سوء الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين، ويسابق فريق العمل الزمن للانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل للحاق بالموسم الرمضاني 2020.

وتدور أحداث مسلسل "خيط حرير" في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله بعض المواقف الكوميدية حول عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، ويعتبر العمل ثالث تعاون للفنانة مي عزالدين مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج إبراهيم فخر، بعد أن قدما معًا مسلسلي "وعد" و"رسايل".

مسلسل "خيط حرير" من ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم فخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة مي عزالدين، ومحمود عبدالمغني ونيكولا معوض ومي سليم وسوسن بدر وولاء الشريف وصفاء الطوخي.

وكانت آخر مشاركات مي عزالدين في عالم الدراما من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة" للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، كما ظهرت في فيلم "الفلوس" لتامر حسني كضفية شرف في نهاية الفيلم.

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