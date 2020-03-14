نجح رجال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فى تصريف مياه الأمطار أعلى محور المريوطية، التي تراكمت إثر موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد، وانتقلت عربات الشركة لإزاحة المياه الموجودة أعلي المحور لتسهيل حركة مرور السيارات.وشهد عدد من محافظات مصر، موجة طقس سيئ، بدأت بهطول الأمطار مصحوبة بظواهر طبيعية "رعد وبرق"، في الساعات الأولى من صباح الخميس وتستمر لليوم السبت مع رياح وعواصف شديدة.وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه ستشهد البلاد طقسا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر لليوم السبت، لوجود منخفض جوي ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بكميات كبيرة.وتسببت تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية لتشهد خلالها أمطارا وحدوث رياح تصل لحد العاصفة وتسبب تقليل الرؤية على الطرق، الأمر الذي أثر على العديد من العقارات والقرى.