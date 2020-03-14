«في رباط».. كنيسة تسهم في إعادة بناء مسجد انهار بسبب الطقس بقنا

أعلنت مطرانية مركز دشنا شمالي محافظة قنا، ظهر اليوم السبت، عن مساهمة كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية التابعة إداريًا لدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة، في إعادة بناء مسجد الرحمن الذي انهار في القرية الخميس الماضي، وذلك جراء موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.من جانبه، عبر الأنبا تكلا أسقف مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس،عن سعادته لإعلان الكنيسة المساهمة في إعادة بناء "بيوت الله"، مضيفًا:"أهالي المركز تربطهم علاقات ود ومحبة والجميع هنا يساهم في المحبة".كان مسجد الرحمن بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، قد انهار نتيجة انهيار المئذنة بسبب موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد.