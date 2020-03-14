البيت الأبيض vs الكرملين.. كيف يهرب ترامب وبوتين من كورونا؟





اليوم انتشرت أنباء حول مصافحة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لأحد المصابين بفيروس كورونا.



والتقى ترامب بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي أعلنت سلطات بلاده أنه مصاب بكورونا.



ورغم ذلك، شدد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، على أنه ليست هناك حاجة لقيام الرئيس ترامب بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.



كما جمع مؤتمر صحفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الأسبوع الماضى بعدد من النواب، وكان أحد النواب مصاب بفيروس كورونا، الإ أن الكرملين نفى إصابة بوتين أو خضوعه للفحص، مؤكدة أنه لم يقم بالاتصال المباشر أو الحديث عن قرب مع النائب.



وعقب وصول كورونا للطبقة الحاكمة فهناك إجراءات مشددة اتخذتها الحكومات لحماية الرؤساء وعلى رأس هؤلاء البيت الأبيض، والكرملين، فكيف كانت إجراءات كلا منها لحماية ترامب وبوتين.



فى ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، والذى طال عدد من القادة والساسة في دول عدة، منها وزيرة الصحة البريطانية، ونائب الرئيس الإيرانى وغيرهم.اليوم انتشرت أنباء حول مصافحة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لأحد المصابين بفيروس كورونا.والتقى ترامب بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي أعلنت سلطات بلاده أنه مصاب بكورونا.ورغم ذلك، شدد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، على أنه ليست هناك حاجة لقيام الرئيس ترامب بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.كما جمع مؤتمر صحفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الأسبوع الماضى بعدد من النواب، وكان أحد النواب مصاب بفيروس كورونا، الإ أن الكرملين نفى إصابة بوتين أو خضوعه للفحص، مؤكدة أنه لم يقم بالاتصال المباشر أو الحديث عن قرب مع النائب.وعقب وصول كورونا للطبقة الحاكمة فهناك إجراءات مشددة اتخذتها الحكومات لحماية الرؤساء وعلى رأس هؤلاء البيت الأبيض، والكرملين، فكيف كانت إجراءات كلا منها لحماية ترامب وبوتين.

ترامب



البيت الأبيض وطرق حمايته لترامب



يعقد القائمون على حماية الرئيس ترامب اجتماعات بصفة دورية ومستمرة في البيت الأبيض للبحث عن كل ما يبعد كورونا عن ترامب.



وأوضحت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن هناك فريق عمل بقيادة توني أورناتو رئيس موظفي البيت الأبيض للعمليات، يتولى القيام بكل ما يلزم لحماية الرئيس ترامب ومساعديه من فيروس كورونا.



ومنذ 21 فبراير الماضى، وهناك جهاز أطلق عليه جهاز "الخدمة السرية"، لحراسة الرئيس، ومهمته الطلب من أي زائر للبيت الأبيض الكشف عن الدول التي زارها في الثلاثين يوما التي سبقت زيارته.



كما تم إقامة نقاط تعقيم يدوية داخل الجناح الغربي بالبيت الرئاسي الشهير، مع فحص درجة حرارة الزائر، ومنع التجول داخل البيت الأبيض نفسه.



ووفقا للصحيفة فإن جهاز الخدمة السرية تتعاون مع الوحدة الطبية في البيت الأبيض، بمراجعة المعلومات ومتابعة الأشخاص الذين زاروا البلدان التي تفشى فيها الفيروس، وتقييم بروتوكولات الزيارة إلى البيت الرئاسي، لتعديل ما يلزم منها بحسب التطورات. يعقد القائمون على حماية الرئيس ترامب اجتماعات بصفة دورية ومستمرة في البيت الأبيض للبحث عن كل ما يبعد كورونا عن ترامب.وأوضحت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن هناك فريق عمل بقيادة توني أورناتو رئيس موظفي البيت الأبيض للعمليات، يتولى القيام بكل ما يلزم لحماية الرئيس ترامب ومساعديه من فيروس كورونا.ومنذ 21 فبراير الماضى، وهناك جهاز أطلق عليه جهاز "الخدمة السرية"، لحراسة الرئيس، ومهمته الطلب من أي زائر للبيت الأبيض الكشف عن الدول التي زارها في الثلاثين يوما التي سبقت زيارته.كما تم إقامة نقاط تعقيم يدوية داخل الجناح الغربي بالبيت الرئاسي الشهير، مع فحص درجة حرارة الزائر، ومنع التجول داخل البيت الأبيض نفسه.ووفقا للصحيفة فإن جهاز الخدمة السرية تتعاون مع الوحدة الطبية في البيت الأبيض، بمراجعة المعلومات ومتابعة الأشخاص الذين زاروا البلدان التي تفشى فيها الفيروس، وتقييم بروتوكولات الزيارة إلى البيت الرئاسي، لتعديل ما يلزم منها بحسب التطورات.

بوتين