مصطفى الشعيبى يطرح أغنية «وهزعل ليه»

طرح الفنان مصطفى الشعيبى أحدث أغانيه "وهزعل ليه"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد نجاح آخر أغنياته "أصعب أمتحان" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة.الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، ميكس وماستر هانى محروس، إنتاج I-Midia Production محسن أحمد، منتج منفذ فادى صبحى، وإخراج سامى بساط.يذكر أن الشعيبي، طرح العديد من الأغاني السينجل، والمصورة بطريقة الفيديو كليب هى: أغنية "يا قلوب" وفيديو كليب "بحبك ليه"، وأغنية "يا واحشنى"، وفيديو كليب "ست الحسن".