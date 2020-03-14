شمس «المحروسة» تشرق من جديد



أحمد أبوالمحاسن ـ محمود عبدالعال ـ ياسمين شعيب ـ شيماء رشاد ـ عمرو الحوتي ـ علي حسين ـ حسام فهمي ـ سارة الورداني ـ شريف عبدالغني ـ محمد علي مهدي ـ هبه عويضة وأحمد عاشور



◄«الحكومة» تسابق الزمن لعودة الحياة لما كانت عليه..



◄وزير التنمية المحلية: جولات للمحافظين لإعادة التنسيق الحضاري للمحافظات..



◄استمرار شفط المياه من الشوارع.. والدفع بالمعدات لمعالجة آثار الأمطار



في مشهد يتجدد بشكل دائم في أوقات الأزمات، عبر عن تلاحم الشعب والحكومة، اصطف الشباب بجانب الأجهزة التنفيذية في كافة قرى ومدن وشوارع مصر من مختلف المحافظات، للمساهمة في التخلص من كميات المياه المتراكمة التي نتجت عن السيول، بجانب قيامهم باستخدام معداتهم الخاصة، من مساحات منزلية وغيرها، بجانب المعدات المخصصة التابعة للأحياء والمحافظة، لتحقيق هدف واحد، هو عودة الحياة لطبيعتها من جديد. أحمد أبوالمحاسن ـ محمود عبدالعال ـ ياسمين شعيب ـ شيماء رشاد ـ عمرو الحوتي ـ علي حسين ـ حسام فهمي ـ سارة الورداني ـ شريف عبدالغني ـ محمد علي مهدي ـ هبه عويضة وأحمد عاشورفي مشهد يتجدد بشكل دائم في أوقات الأزمات، عبر عن تلاحم الشعب والحكومة، اصطف الشباب بجانب الأجهزة التنفيذية في كافة قرى ومدن وشوارع مصر من مختلف المحافظات، للمساهمة في التخلص من كميات المياه المتراكمة التي نتجت عن السيول، بجانب قيامهم باستخدام معداتهم الخاصة، من مساحات منزلية وغيرها، بجانب المعدات المخصصة التابعة للأحياء والمحافظة، لتحقيق هدف واحد، هو عودة الحياة لطبيعتها من جديد.

الامطار

◄غرفة عمليات على مدار الساعة

وتواصل وزارة التنمية المحلية، الإشراف على عمليات التخلص من تراكمات المياه، من خلال الجولات الميدانية التي نظمها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في مختلف أحياء القاهرة، والجيزة، للوقوف على رفع المياه والتأكد من تحسن الحالة المرورية في الشوارع وعودتها لما كانت عليه قبل العاصفة.



وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة العمل على رفع تراكمات المياه، وإعادة النظام للشارع في كافة قرى ومدن وأحياء مصر، بجانب قيامهم بإعادة تشجير الميادين والشوارع، خاصة في المحافظات التي شهدت سقوط الأشجار نتيجة شدة الرياح والأمطار.



وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لـ"الدستور"، أن هناك فرق عمل في المحافظات، تعمل على استعادة الشوارع لطبيعتها، ورفع الإشغالات، والتراكمات التي نتجت عن شدة الرياح وهطول الأمطار، على مدار أيام العاصفة التي تعرضت لها البلاد، اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن خطة العمل خلال الساعات القادمة، تتضمن إعادة المحافظات لرونقها الجمالي كما كانت عليه، من خلال انتشار كافة العاملين المسؤولين عن الوحدات المحلية، بجانب شركات المياه والصرف الصحي، بالشوارع للتأكد من رفع المياه، وفتح الطرق أمام حركة السيارات.



◄التدخل الفوري والتعامل مع الأزمات

وأضاف شعراوي، أن المحافظات، نجحت في التعامل مع الأمطار الغزيرة، من خلال التدخل الفوري، والتعامل مع الأزمات، لافتا إلى أن التنسيق الجيد من الحكومة، والعمل بروح الفريق ساهم في عبور الأزمة، والخروج منها بأقل خسائر.



وأوضح أن الاستعداد الجيد الذي استعدت له الأجهزة التنفيذية في المحافظات، ساهم في تقليل الخسائر، وأن التقارير الدورية التي تلقتها الوزارة، وغرف عمليات المحافظة، وجولات المحافظين الميدانية، ساهمت جميعها في حل الأزمات، واستقبال الاستغاثات والرسائل والعمل على سرعة إيجاد حلول لها.



وأضاف أن الأمور مستقرة في كافة المحافظات، وتم فتح الطرق أمام حركة السيارات، بجانب إعادة الكهرباء، خاصة في محافظة الوادي الجديد التي شهدت تلف العديد من محولات الكهرباء، نتيجة الرياح الشديدة، خاصة في قرية باريس، والكويت، وجاري رفع تراكمات المياه، وتحسين الخدمات للمواطنين.



وأشاد شعراوي، بالجهود الفردية التي قام بها عدد من الشباب من مختلف المحافظات، ووقوفهم بجانب الأجهزة التنفيذية والمسئولين في المحليات، ومساعدتهم في التخلص من تراكمات المياه، مؤكدًا أن الشباب هو المستقبل الحقيقي، وأن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بالشباب. وتواصل وزارة التنمية المحلية، الإشراف على عمليات التخلص من تراكمات المياه، من خلال الجولات الميدانية التي نظمها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في مختلف أحياء القاهرة، والجيزة، للوقوف على رفع المياه والتأكد من تحسن الحالة المرورية في الشوارع وعودتها لما كانت عليه قبل العاصفة.وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة العمل على رفع تراكمات المياه، وإعادة النظام للشارع في كافة قرى ومدن وأحياء مصر، بجانب قيامهم بإعادة تشجير الميادين والشوارع، خاصة في المحافظات التي شهدت سقوط الأشجار نتيجة شدة الرياح والأمطار.وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لـ"الدستور"، أن هناك فرق عمل في المحافظات، تعمل على استعادة الشوارع لطبيعتها، ورفع الإشغالات، والتراكمات التي نتجت عن شدة الرياح وهطول الأمطار، على مدار أيام العاصفة التي تعرضت لها البلاد، اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن خطة العمل خلال الساعات القادمة، تتضمن إعادة المحافظات لرونقها الجمالي كما كانت عليه، من خلال انتشار كافة العاملين المسؤولين عن الوحدات المحلية، بجانب شركات المياه والصرف الصحي، بالشوارع للتأكد من رفع المياه، وفتح الطرق أمام حركة السيارات.وأضاف شعراوي، أن المحافظات، نجحت في التعامل مع الأمطار الغزيرة، من خلال التدخل الفوري، والتعامل مع الأزمات، لافتا إلى أن التنسيق الجيد من الحكومة، والعمل بروح الفريق ساهم في عبور الأزمة، والخروج منها بأقل خسائر.وأوضح أن الاستعداد الجيد الذي استعدت له الأجهزة التنفيذية في المحافظات، ساهم في تقليل الخسائر، وأن التقارير الدورية التي تلقتها الوزارة، وغرف عمليات المحافظة، وجولات المحافظين الميدانية، ساهمت جميعها في حل الأزمات، واستقبال الاستغاثات والرسائل والعمل على سرعة إيجاد حلول لها.وأضاف أن الأمور مستقرة في كافة المحافظات، وتم فتح الطرق أمام حركة السيارات، بجانب إعادة الكهرباء، خاصة في محافظة الوادي الجديد التي شهدت تلف العديد من محولات الكهرباء، نتيجة الرياح الشديدة، خاصة في قرية باريس، والكويت، وجاري رفع تراكمات المياه، وتحسين الخدمات للمواطنين.وأشاد شعراوي، بالجهود الفردية التي قام بها عدد من الشباب من مختلف المحافظات، ووقوفهم بجانب الأجهزة التنفيذية والمسئولين في المحليات، ومساعدتهم في التخلص من تراكمات المياه، مؤكدًا أن الشباب هو المستقبل الحقيقي، وأن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بالشباب.

الطقس

◄شروق شمس سوهاج

في سوهاج، عادت الحياة إلى طبيعتها مع شروق شمس اليوم السبت، الذي تمتع بسماء صافيه بعيد عن الغيوم والرياح والأتربة، عقب موجة طقس قاسية.



وتواجدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منذ صباح السبت في الشوارع، بجانب فرق التدخل السريع لإزالة الأشجار والنخيل التي تسبب خطرا على المارة وأسلاك الكهرباء وذلك خلال حملات المتابعة المكبرة التى قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء.



وأوضح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أنه تم إزالة أشجار النخيل كانت تسبب خطرا على المارة بمنطقة خلف مدرسة ملحقة المعلمات، مشيرا إلى رفع أغصان شجرة جميز داخل مدرسة الثانوية الميكانيكية حيث سقطت على أسلاك الكهرباء، حيث تم رفعها بالاشتراك مع الحماية المدنية " المطافي" وهندسة الكهرباء.



◄تمهيد شواطئ دمياط

وفي دمياط، بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، في تمهيد شواطئ المدينة استعدادا لاستقبال شهر الصيف، خاصة أن مدينة رأس البر بدمياط من أشهر مصايف الجمهورية، ويفد إليها الآلاف من المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.



وكثفت الوحدات المحلية، حملات مختلفة للمراكز والمدن والقرى، لكسح مياه الأمطار من الشوارع خاصة بعد أن تعرضت العقارات للغرق، ودخلت المياه العديد من المنازل، من خلال الاستعانة بسيارات شفط المياه من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لتفادي غرق ورش تصنيع الأثاث التي تعرضا لها المحافظة على مدار أيام العاصفة.



◄الدفع بأكثر من 100 معدة بالمنيا

وفي المنيا، قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تعاملت بسرعة مع التغيرات الجوية الحالية وسقوط الأمطار الكثيف بالدفع بأكثر من 100 معدة، منها سيارات كسح ونافورة وسيارات مياه، للتحرك إلى الأماكن الساخنة بالمراكز المختلفة بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وغرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات المحافظة.



وأضاف الشهاوي، أنه تم تشغيل مولدات الكهرباء بالأماكن التي حدث بها أعطال وتشغيل المحطات الاحتياطية، مع أخذ عينات عن طريق قطاع المعامل كل ساعتين من جميع المحطات.



◄الاستفادة من التجربة السابقة في إدارة أزمة الطقس بمطروح

وفي مطروح، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ الإٌقليم، بضرورة الاستفادة من التجربة السابقة في إدارة ومواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين، من حيث الإيجابيات وتضافر جميع الجهود بمحافظة مطروح، مع الاستعداد المبكر وتجهيز المعدات.



وشدد شعيب على ضرورة تفادي جميع السلبيات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين بعد جولته الميدانية لتفقد عدد من الشوارع والمناطق الداخلية بمدينة مرسى مطروح، السبت، مع الاستعداد مستقبلا لأي طوارئ أو أزمات من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد أنه جاري، الاهتمام بالنظافة الدورية ورفع القمامة، مع شفط مياه وإصلاح وتأمين أعمال الكهرباء بالأعمدة واللوحات، وكذلك سرعة الانتهاء من شنايش المطر بمنطقة باب البحر لإعادة الشىء لأصله، ومراجعة أغطية البالوعات، معربًا عن ثقته بتعاون جميع الجهات في تلافي تلك الملاحظات سريعا ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء خلال 48 ساعة من جميع الملاحظات من خلال منظومة عمل متكاملة لسرعة الإصلاح ورفع الآثار الناتجة عن الأحوال الجوية السابقة. في سوهاج، عادت الحياة إلى طبيعتها مع شروق شمس اليوم السبت، الذي تمتع بسماء صافيه بعيد عن الغيوم والرياح والأتربة، عقب موجة طقس قاسية.وتواجدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منذ صباح السبت في الشوارع، بجانب فرق التدخل السريع لإزالة الأشجار والنخيل التي تسبب خطرا على المارة وأسلاك الكهرباء وذلك خلال حملات المتابعة المكبرة التى قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء.وأوضح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أنه تم إزالة أشجار النخيل كانت تسبب خطرا على المارة بمنطقة خلف مدرسة ملحقة المعلمات، مشيرا إلى رفع أغصان شجرة جميز داخل مدرسة الثانوية الميكانيكية حيث سقطت على أسلاك الكهرباء، حيث تم رفعها بالاشتراك مع الحماية المدنية " المطافي" وهندسة الكهرباء.وفي دمياط، بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، في تمهيد شواطئ المدينة استعدادا لاستقبال شهر الصيف، خاصة أن مدينة رأس البر بدمياط من أشهر مصايف الجمهورية، ويفد إليها الآلاف من المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.وكثفت الوحدات المحلية، حملات مختلفة للمراكز والمدن والقرى، لكسح مياه الأمطار من الشوارع خاصة بعد أن تعرضت العقارات للغرق، ودخلت المياه العديد من المنازل، من خلال الاستعانة بسيارات شفط المياه من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لتفادي غرق ورش تصنيع الأثاث التي تعرضا لها المحافظة على مدار أيام العاصفة.وفي المنيا، قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تعاملت بسرعة مع التغيرات الجوية الحالية وسقوط الأمطار الكثيف بالدفع بأكثر من 100 معدة، منها سيارات كسح ونافورة وسيارات مياه، للتحرك إلى الأماكن الساخنة بالمراكز المختلفة بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وغرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات المحافظة.وأضاف الشهاوي، أنه تم تشغيل مولدات الكهرباء بالأماكن التي حدث بها أعطال وتشغيل المحطات الاحتياطية، مع أخذ عينات عن طريق قطاع المعامل كل ساعتين من جميع المحطات.وفي مطروح، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ الإٌقليم، بضرورة الاستفادة من التجربة السابقة في إدارة ومواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين، من حيث الإيجابيات وتضافر جميع الجهود بمحافظة مطروح، مع الاستعداد المبكر وتجهيز المعدات.وشدد شعيب على ضرورة تفادي جميع السلبيات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين بعد جولته الميدانية لتفقد عدد من الشوارع والمناطق الداخلية بمدينة مرسى مطروح، السبت، مع الاستعداد مستقبلا لأي طوارئ أو أزمات من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أنه جاري، الاهتمام بالنظافة الدورية ورفع القمامة، مع شفط مياه وإصلاح وتأمين أعمال الكهرباء بالأعمدة واللوحات، وكذلك سرعة الانتهاء من شنايش المطر بمنطقة باب البحر لإعادة الشىء لأصله، ومراجعة أغطية البالوعات، معربًا عن ثقته بتعاون جميع الجهات في تلافي تلك الملاحظات سريعا ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء خلال 48 ساعة من جميع الملاحظات من خلال منظومة عمل متكاملة لسرعة الإصلاح ورفع الآثار الناتجة عن الأحوال الجوية السابقة.

◄تأهيل مراكز الشباب بالدقهلية

وفي الدقهلية، حرص علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة، السبت، على القيام بجولة ميدانية على عدد من المنشآت الرياضية شملت مراكز شباب وأندية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار منها والاطمئنان على القيام بفصل الكهرباء على أعمدة الملاعب المنجلة، بجانب زيارة ستاد المنصورة الرياضي ومركز شباب المدينة بالاستاد، حيث اطمأن على سير العمل بعمليات كسح المياه به والملعب الرئيسي للاستاد والجهود المبذولة لرفع مياه الأمطار، كما اطمأن على قيام المسئولين بفصل الكهرباء عن الأعمدة الموجودة بالمكان، حرصا على أرواح المترددين على المكان.



وفي بورسعيد، واصلت أحياء المحافظة أعمالها، صباح أمس السبت؛ لإزالة تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية من سقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ورياح قوية، وارتفاع بأمواج البحر.



◄فتح الطريق أمام المارة والسيارات بالشرقية

وفي الشرقية، شهدت المحافظة تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية باستمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار وإزالة آثاره من مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لفتح الطريق أمام المارة والسيارات وعودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها.



فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة منذ بداية سقوط الأمطار بغزارة على أنحاء المحافظة؛ لشفط تجمعات وتراكمات المياه من الشوارع والميادين والأنفاق والكباري ومن داخل المباني الخدمية لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين.



وتواصل مراكز ومدن وأحياء المحافظة أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية ومن داخل المنشأت الخدمية، وذلك بعد التعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة لتيسير الحركة المرورية وعبور المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.



وفي الإسكندرية، شهدت المحافظة، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس بعد توقف هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة، فيما استمر نشاط الرياح.

وفي الدقهلية، حرص علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة، السبت، على القيام بجولة ميدانية على عدد من المنشآت الرياضية شملت مراكز شباب وأندية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار منها والاطمئنان على القيام بفصل الكهرباء على أعمدة الملاعب المنجلة، بجانب زيارة ستاد المنصورة الرياضي ومركز شباب المدينة بالاستاد، حيث اطمأن على سير العمل بعمليات كسح المياه به والملعب الرئيسي للاستاد والجهود المبذولة لرفع مياه الأمطار، كما اطمأن على قيام المسئولين بفصل الكهرباء عن الأعمدة الموجودة بالمكان، حرصا على أرواح المترددين على المكان.وفي بورسعيد، واصلت أحياء المحافظة أعمالها، صباح أمس السبت؛ لإزالة تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية من سقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ورياح قوية، وارتفاع بأمواج البحر.وفي الشرقية، شهدت المحافظة تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية باستمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار وإزالة آثاره من مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لفتح الطريق أمام المارة والسيارات وعودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها.فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة منذ بداية سقوط الأمطار بغزارة على أنحاء المحافظة؛ لشفط تجمعات وتراكمات المياه من الشوارع والميادين والأنفاق والكباري ومن داخل المباني الخدمية لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين.وتواصل مراكز ومدن وأحياء المحافظة أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية ومن داخل المنشأت الخدمية، وذلك بعد التعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة لتيسير الحركة المرورية وعبور المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.وفي الإسكندرية، شهدت المحافظة، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس بعد توقف هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة، فيما استمر نشاط الرياح.

طقس