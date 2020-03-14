الأرصاد تؤكد: «موجة الطقس السيئ انتهت»

وكانت قد نفت الهيئة العامة للأرصاد تعرض البلاد لأي منخفض جوي جديد، خلال الفترة المقبلة، قائلة: "غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية".وأوضحت الهيئة أنه ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ72 ساعة المقبلة وأن الأجواء ستكون هادئة تماما.