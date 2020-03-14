الأرصاد تؤكد: «موجة الطقس السيئ انتهت»
السبت 14/مارس/2020 - 04:39 م
ريم محمودطباعة
كشفت إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ"الأرصاد الجوية"، عن أن فترة الطقس السيئ تنتهى مساء اليوم السبت ويبدأ الجو فى التحسن.
وأشارت إيمان شاكر فى تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم قليلة جدًا، مؤكدة أن موجة الطقس السيئ قد أنتهت ويبدأ الطقس فى التحسن.
وكانت قد نفت الهيئة العامة للأرصاد تعرض البلاد لأي منخفض جوي جديد، خلال الفترة المقبلة، قائلة: "غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية".
وأوضحت الهيئة أنه ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ72 ساعة المقبلة وأن الأجواء ستكون هادئة تماما.
وكانت قد نفت الهيئة العامة للأرصاد تعرض البلاد لأي منخفض جوي جديد، خلال الفترة المقبلة، قائلة: "غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية".
وأوضحت الهيئة أنه ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ72 ساعة المقبلة وأن الأجواء ستكون هادئة تماما.