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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فى اتصال هاتفى.. شعراوى للمحافظين: شكرًا على مجهوداتكم

السبت 14/مارس/2020 - 02:32 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة اتصالات مع عدد من المحافظين، أمس السبت؛ للاطمئنان على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، خلال اتصالاته، بجهود كافة العاملين بالأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية، بالتعاون مع العاملين بشركات مياه الشرب والصحي وباقي القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة.

وطالب شعراوي المحافظين بمواصلة بذل كافة الجهود الممكنة للانتهاء من التعامل مع آثار وتداعيات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظات.

وتفقد اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتلقى تقريرا حول متابعة جهود المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ وشدة الرياح التي تعرضت لها المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تحسن كبير في حالة الطقس والجو بكافة المحافظات حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم، لافتًا إلى استمرار جهود محافظة القاهرة لعمليات شفط تجمعات المياه على مستوى الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، موضحًا أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات المياه بالطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة، وجارٍ رفع المياه من الطرق الفرعية وبعض المراكز والقرى.

وأضاف شعراوي أنه فيما يخص ما شهدته قرية الدسيمي بمركز الصف، تم التواصل مع محافظة الجيزة لمتابعة تطورات الموقف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إرسال قافلة إنسانية تشمل كمية من مستلزمات المعيشة الأساسية لأهالي القرية الذين تضرروا من أزمة السيل، بالإضافة إلى وصول 3 فرق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للدعم والمشاركة في عمليات شفط المياه.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار المحافظات في القيام بجهودها لشفط تجمعات مياه الأمطار، ومن بينها القليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.

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