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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبور 115 سفينة قناة السويس خلال يومين

السبت 14/مارس/2020 - 02:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وإن قناة السويس شهدت خلال اليوم السبت وأمس الجمعة، عبور 115 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات كلية 8 ملايين طن، جاء ذلك خلال تفقده حركة الملاحة بمركز مراقبة الملاحة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأكد الفريق ربيع، أن انتظام حركة الملاحة بالقناة وعدم توقفها خلال فترة الطقس السيئ يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة كنظام إدارة الملاحة الإلكترونية (VTMS) وأنظمة التتبع بواسطة الرادارات، بالإضافة إلى الخبرات الطويلة والكفاءات العالية لدى المرشدين ومراقبي الحركة والملاحة.

وأوضح أن إدارة المجرى الملاحي في ظل الظروف المناخية غير المستقرة تتطلب توخي الحذر ومراعاة دواعي الأمن والسلامة، والتواصل الفعال بين مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة والمرشدين بواسطة شبكة الاتصالات اللا سلكية، علاوة على رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ البحري ومكافحة الانسكاب البترولي في حالات الطوارئ.

ووجه رئيس الهيئة رسالة تحية وتقدير إلى مرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات الذين يعملون ليل نهار فى كل الظروف ويبذلون جهدًا كبيرًا لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة.

على صعيد متصل، تابع الفريق ربيع سير العمل بالأنفاق وانتظام حركة السيارات، كما وجه بدفع كل المعدات والسيارات المختلفة من لوادر وسيارات نقل وأخرى للإنقاذ، بالإضافة إلى سيارات كسح المياه وغيرها، وذلك لاستخدامها في أعمال شفط تجمعات المياه، بالتنسيق مع غرف إدارة الأزمات بمحافظات القناة.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الجمعة، عبور 22 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات مليون طن، فيما تم تعليق حركة الملاحة من اتجاه الجنوب بصورة مؤقتة نظرًا لسوء الأحوال الجوية ثم استئنافها مرة أخرى في الثامنة مساءً من ذات اليوم بعبور 29 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار، بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، كما شهدت القناة فى ذات التوقيت عبور قافلة مبكرة من اتجاه الشمال ضمت 9 سفن بإجمالي حمولات 269 ألف طن.

كما شهدت القناة، اليوم السبت، عبور 55 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات كلية قدرها 4.8 مليون طن.
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

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