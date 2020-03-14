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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنفيذ غلق الحدود الدنماركية

السبت 14/مارس/2020 - 02:30 م
الحدود الدنماركية
الحدود الدنماركية
وكالات
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أغلقت السلطات الدنماركية حدودها منتصف اليوم السبت ما يعني أن السياح وغيرهم من الأجانب الذين ليس لديهم سبب مهما للزيارة لن يتم السماح لهم بالدخول.

وأعلنت الحكومة الدنماركية الغلق في وقت متأخر من أمس الجمعة، وقالت إنه سوف يظل ساريا حتى 13 أبريل.

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن إن الحدود سوف تظل مفتوحة أمام شحنات الأدوية والغذاء وغيرها من البضائع المهمة ولن تؤثر على سائقي الشاحنات.

وعرضت المحطتان التلفزيونتان المحليتان "دي أر" و"تي في 2" لقطات مصورة لحواجز أسمنتية موضوعة عند عشرة من أصل 13 معبرا حدوديا بريا تؤدي إلى ألمانيا في إطار جهود لتحويل حركة المرور إلى الثلاثة معابر التي سوف يتم عندها فحص الشرطة المدخلات على مدار الساعة.

وسوف يتم السماح للدنماركيين بدخول البلاد وكذلك الأشخاص الذين يعملون أو يعيشون في الدنمارك أو الأشخاص الذين يدخلون البلاد كترانزيت.

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