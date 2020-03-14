موعد عرض مسلسل «حشمت فى البيت الأبيض» على «CBC»

المسلسل فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبوالسعد ووليد أبوالمجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكري، وبطولة بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدى الميرغنى، إسلام جمال، هبة عبدالغني، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

تعرض قناة cbc، اليوم السبت، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك بعد انتهاء عرضه حصريًا ولأول مرة على المنصة الرقمية "WATCH iT".وتدور أحداث المسلسل حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصري داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل في إطار كوميدي ساخر.