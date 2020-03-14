الهلال الأحمر يجهز مساجد «الديسمى» لإيواء المنكوبين

تواصل جمعية الهلال الأحمر المصري، جهودها لمساندة أهالي قرية "الديسمي" بمحافظة الجيزة، بفرش المساجد المجاورة لإيواء المنكوبين من السيل، حتى أنه كان هناك بعض الأهالي لم يستطيعوا الخروج من منازلهم، وفي انتظار تجهيز المساجد للانتقال لها.وقام الهلال الأحمر بعمل إغاثات وتوزيع معونات على أهالي القرية، التى جرف السيل منازلهم، وتحاول قوات الحماية المدنية مساعدة المواطنين فى الخروج من منازلهم، علاوة على وحدات الدفاع المدني التى غيرت مجرى السيل الذي كان سيُغرق قرية أخرى.وانتقل فريق التدخل التابع للهلال الأحمر إلى الديسمي، لتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات، وبعض المواد الغذائية والبطاطين بعد تعرضها للغرق بسبب الأمطار، أمس.وقال هيثم عبدالله، المسئول الإعلامي للهلال الأحمر، إنهم استطاعوا الوصول للقرية بصعوبة بالغة، في ظل استمرار هطول الأمطار، لافتًا إلى أنهم أمدوا المتضررين بعدد من البطاطين والمواد الغذائية.