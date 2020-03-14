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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الكهرباء تقتل شابًا فى المنوفية

السبت 14/مارس/2020 - 02:12 م
جثة
جثة
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى الشهداء المركزي جثة شاب لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، بعد ملامسته عمود إنارة بقرية سرسنا، التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث توفي في الحال، وكان قد تم نقله لمستشفى الشهداء المركزي لمحاولة إسعافه ولكن بائت بالفشل.

وكان قد تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بوفاة مواطن يُدعى "هيثم. م. أ" 40 سنة، مقيم بقرية سرسنا التابعة لدائرة المركز، إثر ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بسبب الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وانتقل الرائد محمد ماهر النحاس، رئيس مباحث الشهداء، إلى مكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

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