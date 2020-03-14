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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ القاهرة: استمرار شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية

السبت 14/مارس/2020 - 02:10 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
أ.ش.أ
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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية.

وذكرت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم السبت، أن عبدالعال واصل جولاته في مناطق القاهرة الأربع منذ الصباح الباكر لليوم الثالث، لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وخلال الجولة، تفقد محافظ القاهرة أحياء "بولاق أبوالعلا وعابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية"، كما تفقد عددا كبيرا من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة، للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية، لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة؛ حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف، وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لم يغادروا الشارع منذ بدء الأزمة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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