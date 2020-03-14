أهالى الصف يستغيثون بالحكومة لإنقاذ «الديسمى» من آثار الطقس السيئ

ناشد سكان مدينة الصف بمحافظة الجيزة، المسئولين، سرعة التحرك، لإنقاذهم من مياه الأمطار وآثار الطقس السيئ الذي اجتاح محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين.وعلى جروب «صوت الصف وأطفيح»، قالت فريال محمد: "كثير من الأهالى سقطت منازلهم بسبب السيول فى العاصفة، مضيفة أنها تواصلت مع موقع مجلس الوزراء وتقدمت بشكوى، قائلة: طلبوا منى أن أى متضرر سقط منزله فى هذه الواقعة عليه التقدم بشكوى حتى يتم التعامل مع الأزمة".وأضاف جمال النحاس أحد سكان الصف، أن سكان قرية الجزيرة الشقراء قاموا بتقديم مساعدات ومعونات لأهالى قرية الديسمى الغارقين فى مياه السيول، منذ أمس، وقال فى رسالة للمسئولين: «بالله عليكم أنقذوا الأهالى، فهو غارقون وكثيرًا منهم لا يستطيع الخروج من منزله».وبدأ رواد السوشيال ميديا تدشين هاشتاج تحت عنوان «أغيثوا الديسمي» قرية فى الصف غارقة فى المياه بسبب السيول، وبدأو فى نشر صور لبعض المنازل، مناشدين الدولة التدخل.وكانت قد كشفت إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد وتنتهي اليوم السبت، موضحة أن البلاد تتعرض لأمطار شديدة الغزارة تصل للسيول.وأضافت أن سرعات الرياح تتراوح بين 25 لـ30 عقدة بما يعادل 50 لـ60 كم في الساعة.وأشارت إلى أنه يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تصل 5 درجات عن المعدل الطبيعي لها.