«الإحصاء»: المصريون أودعوا 132.3 مليار جنيه بالبريد خلال عام

شهدت الحركة النقدية للحسابات الجارية بمكاتب البريد، نشاطًا ملحوظًا ارتفع على إثره عدد عمليات الإيداع لـ14.2 مليون عملية بقيمة 132.3 مليار جنيه خلال العام الماضي 2018-2019 بينما لم تتعد عمليات السحب 5 ملايين عملية بقيمة 18.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عمليات الإيداع بعدد 1.3 مليون عملية إيداع بقيمة 11.4 مليار جنيه، تليها محافظة الدقهلية بعدد 1.1 مليون عملية إيداع بقيمة 8 مليارات جنيه، ثم محافظة القليوبية بعدد 975.4 ألف عملية بقيمة 4.9 مليار جنيه، ومحافظة كفر الشيخ بعدد 929 ألف عملية إيداع بقيمة 5.8 مليار جنيه.وتابع التقرير: "تذيلت القائمة محافظات شمال سيناء بعدد 52.5 ألف عملية إيداع بقيمة 413.4 مليون جنيه، ومحافظة جنوب سيناء بعدد 102.5 ألف عملية إيداع بقيمة 413.4 مليون جنيه، ومطروح 111.5 ألف عملية رغم ارتفاع قيمة المبالغ المودعة لـ1.8 مليار جنيه".