فى الشرقية.. زفة على ونش بسبب غرق الشوارع بالأمطار (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفًا، لعروسة أجرت الزفة على الونش بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار.ولم يمنع الطقس السيئ عروسين بمحافظة الشرقية من إقامة حفل زفافهما، وفي مشهد غير معتاد، لجأ العروسان مضطرين إلى ركوب مجرفة "ونش" للعبور والوصول إلى سيارتهما، بعدما أغرقت الأمطار الشوارع.وظهرت العروس بفستانها الأبيض أثناء صعودها "الونش" بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، بينما انهالت التعليقات والتفاعل على الفيديو المنتشر عبر "فيسبوك".وكانت قد ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.