محافظ الغربية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار

كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بسرعة استكمال رفع المياه المتراكمة بالشوارع على مستوى مركز ومدينة المحلة الكبرى من آثار تغيير الطقس وشدة الأمطار، جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الصباحية اليوم، لمركز ومدينة المحلة الكبرى.وصرح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بأنه تم رفع المياه المتراكمة والقمامة من الشوارع، وتم الوصول بالشوارع الرئيسية إلى نسبة 85%، وجار العمل للانتهاء من كافة الشوارع على مستوى المدينة.وأكد محافظ الغربية على سرعة إنجاز أعمال النظافة من رفع المياه والقمامة من الشوارع، ثم زار المحافظ قرية شبرا ملكان مركز المحلة الكبرى لمتابعة الأعمال، حيث شفط رجال القوات المسلحة مياه الأمطار ورفع المخلفات.كما تقدم محافظ الغربية بالشكر إلى القوات المسلحة على مجهوداتهم في بذل المزيد من الجهد والمساعدة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة نتيجة تغيير الطقس وشدة الأمطار.