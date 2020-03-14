«تموين بني سويف»: تشغيل 9 أفرع جديدة لـ«جمعيتي» خلال أيام

أعلن المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن تشغيل 9 أفرع جديدة من مشروع شباب الخريجيين "جمعيتي" بمرحلته الثالثة الأسبوع الجاري، وإمدادها بماكينات صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية.وأضاف عبدالله، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذه الفروع يتم تفعيلها بالتوافق مع مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة، والتي انتهت بالمعاينات واختيار الأماكن التي تحتاج إلى مثل هذه الفروع وبشروط المسافة بين أقرب بقال تمويني 500 متر وجاهزة التشطيبات النهائية.وقال، إن هذه الفروع توفر فرص عمل حقيقية للشباب الخريجيين غير المؤمن عليهم ولم يحصلوا على فرص عمل من القطاع العام أو الخاص أو الحكومي.