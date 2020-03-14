إسبانيا تسجل 1500 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، والحصيلة 5700.وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي أعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أيام قليلة أنه وباء عالمي وليس مجرد فيروس.وصرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، في خطابه عبر شاشات التليفزيون، بأن عدد الإصابات قد يقفز إلى أكثر من عشرة آلاف الأسبوع القادم، مؤكدا أنه سيعلن خطوات مفصلة لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس.ودعا رئيس الوزراء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة للبقاء في منازلهم لأنه من المعتقد أن هؤلاء هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.يذكر أن إسبانيا بها 4209 حالات إصابة مؤكدة، كما سجلت 120 حالة وفاة حتى أمس الجمعة.وقد أغلقت السلطات المحلية في إسبانيا جميع المدارس في أنحاء البلاد، وتخضع مناطق بشمال شرق وجنوب البلاد لحالة حجر صحي فعلي.ويتزايد عدد الإصابات بحدة في العاصمة مدريد، وقد أمرت السلطات بإغلاق المطاعم والحانات حتى إشعار آخر.