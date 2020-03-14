السعودية تعلق جميع الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم السبت، تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكل البطولات والمسابقات، كما أعلنت الوزارة كذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.جاء إعلان الوزارة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وأكدت الوزارة أن ذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.يأتي هذا في أعقاب انتشار عدد الحالات المصابة بالكورونا في المملكة، فضلًا عن إعلان الصحة العالمية أن وباء كورونا بؤرته الجديدة أصبحت في أوروبا بدلًا من الصين.