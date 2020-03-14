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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منقذ السيارات العالقة: صعب نوصل لأى سيارة خارج التجمع (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 01:54 م
أحمد رأفت
أحمد رأفت
ياسمين عباس
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قال أحمد رأفت، منقذ سيارات التجمع، إن مبادرة إنقاذ السيارات العالقة في التجمع كانت فكرة المواطن شريف خيري من خلال منشور له على "فيسبوك"، منوهًا بأنه يمتلك نفس نوع السيارة الجيب، حيث إن تلك السيارة مجهزة للدخول في الصحراء، سواء صعودًا أو نزولًا، بالإضافة إلى قدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية ودفع الأحمال الثقيلة.

وأضاف أحمد رأفت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أن مبادرة طلب المساعدة بدأت منذ عام 2019، لافتًا إلى أن جروب "واتساب" الخاص بفريق المساعدة يتم إرسال "اللوكيشن" عليه ويذهب أقرب شخص للسيارة العالقة لإتمام هذه المهمة.

وأكد منقذ سيارات التجمع، أنه صاحب مجموعة شركات للاستيراد والتصدير، ولكن لا بد من توفير الوقت في حالة طلب المساعدة لأنها شىء مهم ولا بد من عمله، موضحًا أنه من الصعب الوصول لأى سيارة في هذه الظروف بمنطقة خارج التجمع غير معروفة بالنسبة لهم.

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