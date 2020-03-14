بعد الأمطار الغزيرة.. الحياة تعود إلى طبيعتها فى قرى كفر الشيخ

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جميع جهات الدولة تشارك فى إزالة آثار الطقس السيئة، منذ صباح اليوم السبت، مؤكدًا أن الحياة الطبيعية عادت مرة أخرى في أغلب القرى بكفر الشيخ.وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن رؤساء المراكز والقرى وشركة المياه والصرف الصحى كانوا يتابعون مع يحدث بالمحافظة، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية التي كانت تتعاون في شفط المياه.وأوضح أنه تمت إزالة جميع مياه الأمطار الموجودة بنسبة 80%، مشيرًا إلى عدم وجود تضرر لأى رئيس قرية حتى الآن.