وكيل زراعة الغربية: المحاصيل لم تتضرر من موجة الطقس السيئ

تفقد المهندس على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس محمد سلام، مدير عام الإرشاد الزراعى، عددا من زراعات القمح والبصل وجميع الزراعات الشتوية، للاطمئنان على حالة المزروعات الشتوية، ومدى تأثرها بحالة الطقس التي ضربت البلاد.حيث تم المرور على مساحات كبيرة من القمح والبصل بقرية منشأة الأوقاف، وسبرباي مركز طنطا، ولا يوجد أي تأثيرات ضارة على المحاصيل.وقام وكيل وزارة الزراعة، بسؤال بعض المزارعين المتواجدين بالحقول، أشاروا إلى أن المحاصيل بحالة جيدة، وأنهم بدأوا بإجراء رش وقائي للبصل بالمبيدات الفطرية حسب التوصيات.شدد عبدالجواد على المزارعين بضرورة سحب المياه الزائدة عن طريق الصرف، والتعامل مع الزراعات حسب التوصيات.وأشار إلى أن القمح بحالة جيدة، ولم يحدث له ضرر نتيجة لحالة الطقس، ولكن تأثر بعض المساحات القليلة جدًا بالرقاد الجزئي، مما لا يضر بالمحصول وإنتاجيته، ووجه بوقف الري تماما في الأراضي القديمة، وهذا كاف للوصول بالنبات إلى الأمان في مثل هذه الحالات.