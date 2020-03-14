ناميبيا تعلق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا بسبب كورونا

أعلن رئيس ناميبيا، هيج جينجوب، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا لمدة 30 يوما، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وقال إن الحكومة ستتخذ عددًا من الإجراءات لمحاولة احتواء تفشي المرض، بما في ذلك حظر جميع التجمعات لمدة 30 يوما.وسجلت ناميبيا وإسواتيني وإثيوبيا ورواندا أول حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وسط مخاوف متزايدة من تفشي الوباء في أفقر قارات العالم.