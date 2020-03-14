استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع منطقة فيصل

يواصل رجال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وقوات الحماية المدنية بالمحافظة أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من منطقة فيصل التي غرقت بسبب موجة الطقس السيىئ التي شهدتها البلاد حتى فجر اليوم السبت.قام العمال بكسح مياه الأمطار بعربات الشفط، بمعاونة عمال النظافة الذين أزاحوا المياه من الطريق من أجل تنظيف الشوارع وإزالة آثار الوحل.وشهدت عدد من محافظات مصر موجه طقس سيئ، حيث بدأت بهطول سيل من الأمطار مصاحب لظواهر طبيعة أمطار رعدية وبرق، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وتستمر لليوم السبت مصاحبة لرياح وعواصف شديدة.وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه سوف تشهد البلاد طقسًا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر لليوم السبت، وذلك لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك، بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.وتسببت تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية، لتشهد خلالها أمطارًا وحدوث رياح تصل إلى حد العاصفة، وتتسبب في تقليل الرؤية على الطرق، الأمر الذي أثر على العديد من العقارات والقرى.