التضامن تصرف «إعاشة» للمتضررين من الأمطار بالدقهلية

صرح عبد الفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، بأن لجان الإغاثة تعمل على مدار ساعات اليوم، موضحا أنه تم التدخل فى حادث انهيار سقف منزل نتيجة هطول الأمطار أدى إلى غرق المنزل بالمياه بمركز أجا.وأضاف فى تصريحات، إن لجنة الإغاثة بالمديرية توجهت إلى مكان الحادث، حيث تقرر إقامة تلك الأسر بمركز الإغاثة بالدقهلية وتم توفير بطاطين ووجبات ساخنة لهم، كما تقرر صرف مبلغ إعاشة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لكل أسرة وتم اتخاذ اللازم نحو صرف مساعدات آجله طبقا للقرار الوزاري 86 لسنة ٢٠١٩.وأشار إلى أنه تم التدخل أيضا فى حادث انهيار سقف منزل نتيجة هطول الأمطار أدى إلى غرق المنزل بالمياه بناحية البهو فريك مركز أجا، حيث توجهت على الفور لجنة الإغاثة بالمديرية إلى مكان الحادث، وتم نقل تلك الأسر للإقامة بمركز الإغاثة بالدقهلية، وتم تزويدها بالبطاطين، كما تقرر صرف مبلغ إعاشة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لكل أسرة وتوفير الأغذية والوجبات، مع استكمال ما يلزم من أوراق لصرف مساعدات آجلة طبقا للقرار الوزاري 86 لسنة 2019.