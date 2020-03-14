«تموين مطروح»: احتياطي الدقيق في المستودعات تكفي 7 أيام

أكد المهندس سيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن الأرصدة الاحتياطية من السلع الاستراتيجية آمنة ومستقرة وتكفي الاحتياجات خلال عدة أشهر مقبلة لمواجهة تقلبات الطقس.وأوضح أبواليزيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن 11 مخبزا منتشرة على مستوي المحافظة لإنتاج الخبز البلدي المدعوم فئة الـ5 قروش للمستفيدين من البطاقات التموينية، تعمل بشكل طبيعي.وأضاف، أن هناك أرصدة احتياطية من الدقيق استخراج 82% في المخابز تكفي 3 أيام، وفي المستودعات تكفي لمدة 7 أيام لتوزيع الدقيق بواقع 10 كيلو لكل فرد في المناطق التي تخلوا من المخابز البلدية.وتابع، أن جميع فروع "دلتا ماركت" تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية وتوزيع السلع الحرة من اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها واللحوم البرازيلية بسعر65 جنيها والدواجن بسعر 37 جنيها للكيلو، وجميع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات 25%.