وزيرة التضامن: تلقينا 710 بلاغات عن مشكلات الطقس السيئ

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تجري عمل حصر لاحتياجات المتضررين من بيوت ونفوق مواشي أو ترميمات للمنازل ومعالجة المصابين بسبب سوء الأحوال الجوية، ورصد الأماكن الأكثر تأثرًا بالقرى الصغيرة، مشيرة إلى أن الخط الساخن الذى يحمل رقم 16439 لتلقى الشكاوى تلقى حوالي 710 بلاغات عن بعض المشكلات بسبب الأحوال الجوية.وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصرى"، المُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا مكثفة من خلال قاعدة بيانات بالتنسيق مع جميع متطوعي مصر والجهات المعنية والمجتمع المدني لمساعدة المتضررين.ووجهت وزيرة التضامن نصيحة للشعب المصري، قائلة: "خلال أى أزمة لا بد يكون هناك وعي، ونستعد لمواجهة الأزمة من قبلها".