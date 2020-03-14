ترامب «يصلي» لمنع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن يوم الأحد 15 مارس"غدا" هو اليوم الوطني للصلاة (الدعاء).وتابع ترامب، نحن بلد، طوال تاريخنا، ننظر إلى الله من أجل الحماية والقوة في أوقات كهذه..بغض النظر عن مكان وجودك، فإنني أشجعك على التوجه نحو الصلاة في فعل إيماني..معًا،سوف ننتصر".يأتي هذا في أعقاب إعلان ترامب أمس الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية، والحصول على نحو 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا.