ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى إسرائيل إلى 164

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 164.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين لـ143.واتخذت وزارة الصحة الإسرائيلية قرارًا في وقت سابق بإخضاع أي شخص يدخل إليها للحجر الصحي داخل المنزل، وتبلغ مدته 14 يومًا، سواء كانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بأن يعقد اجتماع حكومته الأسبوعي عبر الفيديو، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في تل أبيب.وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد المقبل، عبر الفيديو، وسيتم إنشاء سبعة مراكز للوزراء داخل تل أبيب، ومدينة القدس المحتلة، على أن يدير نتنياهو هذا الاجتماع من مكتبه، وتتم خلاله مناقشة أزمة انتشار كورونا.