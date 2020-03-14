رسميًا.. إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الشرقية والبحيرة غدًا

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية، من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـPOS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة إى فاينانس.ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى، الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين، 615227 كارتًا.وفى سياق متصل أعلن وزير الزراعة أنه قد سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، بإجمالى 959 جمعية، و642206 كروت.وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تمت ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارتًا.كما أشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.وأكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى أهمية الإسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كافة المحافظات سيتم البدء فى المرحلة الثالثة، والتى تشمل محافظات أخرى، وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر، والتى وصلت بها نسبة تدقيق المساحات إلى نسبة مرتفعة، ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات لـ1574 جمعية، ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 أشهر، وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالى 63% من إجمالي الحيازات على مستوى الجمهورية، وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعًا.يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وفى ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتي الشرقية والبحيرة.