رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميًا.. إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الشرقية والبحيرة غدًا

السبت 14/مارس/2020 - 12:54 م
كارت الفلاح
كارت الفلاح
عبدالناصرمحمد
طباعة
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية، من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـPOS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة إى فاينانس.

ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى، الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين، 615227 كارتًا.

وفى سياق متصل أعلن وزير الزراعة أنه قد سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، بإجمالى 959 جمعية، و642206 كروت.

وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تمت ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارتًا.

كما أشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وأكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى أهمية الإسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كافة المحافظات سيتم البدء فى المرحلة الثالثة، والتى تشمل محافظات أخرى، وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر، والتى وصلت بها نسبة تدقيق المساحات إلى نسبة مرتفعة، ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات لـ1574 جمعية، ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 أشهر، وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالى 63% من إجمالي الحيازات على مستوى الجمهورية، وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وفى ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتي الشرقية والبحيرة.

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ93.. وخروج شخص من مستشفى العزل

اليوم.. بدء التقديم للضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

انهيار منزل بسبب الأمطار في القليوبية

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«العرب.. والذاكرة القومية» إصدار جديد لـ مصطفى الفقي عن هيئة الكتاب

في ذكراه الـ90.. «جوجل» يحتفي بالنحات الجزائري محمد خدة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم