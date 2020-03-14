تضامن أسيوط: وجبات ساخنة وبطاطين للمتضررين من الأمطار

وجهت فاطمة الخياط، وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي فى محافظة أسيوط، فريق وحدة حماية الأطفال والمشردين بلا مأوي، بالانتشار بشوارع مدينة أسيوط لحماية المشردين من الأطفال والكبار، وتقديم كل الرعاية والحماية لهم واصطحابهم لدور الرعاية الاجتماعية، وأيضا تقديم الدعم النفسي والصحي لهم وتقديم أنشطة للأطفال ووجبات ساخنة وبطاطين وكمامات، وذلك من خلال السيارة المتنقلة التي تخدم أهداف البرنامج.وأضافت الخياط، فى تصريحات اليوم السبت، أنه تم عمل زيارات للمستشفيات التي بها حالات حوادث نتيجة العواصف التي تعرضت لها البلاد للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم.بينما قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادي الجديد برئاسة وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتجهيز مساعدات عينية من بطاطين وأغطية فيبر ومواد تموينية وغذاء ومساعدات مالية للأسرة المتضررة بواحات باريس إحدى مراكز المحافظة.