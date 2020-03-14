تركيا تحظر دخول القادمين من 9 دول أوروبية لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، حظر دخول المسافرين القادمين من تسع دول أوروبية، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة أن الدول التسع هي: ألمانيا وفرنسا والنمسا وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك والنرويج وهولندا والسويد.كما أعلنت الوزارة حظر دخول الأشخاص القادمين من دول أخرى في حال كان هؤلاء الأشخاص زار أيا من الدول التسع خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة.وحظرت الوزارة على مواطنيها "مؤقتا" السفر إلى هذه الدول، وكانت تركيا أعلنت، أمس الجمعة، وقف الرحلات الجوية إلى الدول التسع اعتبارا من اليوم السبت وحتى 17 أبريل المقبل.وأوقفت تركيا في وقت سابق الرحلات الجوية إلى الصين وإيران والعراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية.تجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت في تركيا أمس إلى خمس حالات.