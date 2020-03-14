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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«CIT»: قطاع الاتصالات نجح فى تحدى «إعصار التنين» بشبكة الفايبر

السبت 14/مارس/2020 - 12:49 م
حمدي الليثي
حمدي الليثي
طارق عتمان
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كشف الدكتور حمدي الليثى، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT"، عن أن قطاع الاتصالات نجح في العبور من موجة الطقس السيئ دون حدوث أي أضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحكومة لشبكة الألياف الضوئية "الفايبر" أنقذت القطاع من هذه الأزمة، والمواطنين لم يشعروا بمشاكل كبيرة فى خدمات الاتصالات خلال الثلاثة أيام الماضية.

وثمن الليثي دور وزارة الاتصالات في إعادة تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال الخمس سنوات الماضية، بإنفاق نحو 3 مليارات دولار لتغير الكوابل النحاسية بالألياف الضوئية "الفايبر"، وتنفيذ 90% من خطة التغيير، وجار استكمال 10% المتبقية خلال العام الجاري.

وأوضح، أن البنية التحتية للاتصالات في المدن الجديدة ومحافظات الأقاليم أسهمت في رفع سرعات الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات الأرضية في معظم أنحاء الجمهورية، موضحًا أن تنفيذ خطة الدولة لربط وتوصيل 33 ألف مبنى حكومية بشبكة "الفايبر" سيؤدي إلى تحسين جميع الخدمات الحكومية المقدمة إلى المصريين خلال العامين المقبلين.

في السياق ذاته، قال الليثي، إن اجتماع مجلس إدارة الغرفة المقبل سيناقش الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وعمل توعية إلكترونية بكيفية الوقاية من الأمراض الفيروسية للشركات الأعضاء، بالإضافة إلى دراسة تأثيره على قطاع الاتصالات في مصر.

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