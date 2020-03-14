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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق صندوق الأمم المتحدة لمكافحة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 12:48 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أعلنت، منذ قليل، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية إطلاق صندوقًا للتضامن والاستجابة لمكافحة لوباء كوفيد- ١٩ "كورونا".

ويجمع الصندوق التبرعات من الدول المانحة والأفراد والشركات والمؤسسات، لدعم عمل منظمة الصحة لمساعدة البلدان على الاستجابة للوباء.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، إن العالم في مرحلة حرجة للاستجابة للفيروس، ويحتاج إلى الجميع للمشاركة في هذا الجهد الضخم للحفاظ على سلامة العالم، مشيرًا إلى وجود عدة مؤسسات دولية دعمت إطلاق هذا الصندوق.

وتوجه أموال الصندوق إلى إجراءات التأهب الاستراتيجي لتمكين جميع البلدان، من الاستعداد والاستجابة للأزمة، بما في ذلك سرعة الكشف عن الحالات ووقف انتقال الوباء ورعاية المتضررين، بالإضافة إلى تمويل معدات الحماية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتجهيز المختبرات التشخيصية وتحسين الرقابة وجمع البيانات، وإنشاء وصيانة وحدات العناية المركزة، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسريع البحث وتطوير اللقاحات والعلاجات.

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