رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كورونا يؤجل طرح فيلم «Fast and Furious 9»

السبت 14/مارس/2020 - 12:47 م
fast and furious
fast and furious 9
منار إبراهيم
طباعة
قررت الجهة المنتجة للجزء التاسع من فيلم "Fast and Furious" تأجيل طرح العمل بدور العرض السينمائية لحين إشعار آخر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء العالم، وذلك بعدما كان مقررًا طرحه خلال شهر مايو المقبل.

وأفادت التقارير العالمية بأن الشركة المنتجة للعمل قررت هذا نتيجة مخاوفها من تفشي الفيروس "كوفيد- 19"، بالإضافة إلى حرصها على الالتزام بإجراءات الصحة العالمية بعدم التسبب في تجمعات كبيرة وتعليق كل النشاطات الفنية، لذلك أجلت موعد طرح العمل حتى لا تكون سببًا في انتشار الفيروس بسبب الأعداد الكبيرة التي يشهدها العمل في السينمات لمشاهدته، وأعلنت أنه من المفترض طرح الفيلم خلال شهر أبريل من عام 2021 المقبل.

ويحمل الجزء الجديد من الفيلم العديد من المفاجآت، ظهرت بوادرها من خلال الإعلان الرسمي، حيث فوجئ المتابعون بظهور شخصية "هان"، التي يؤديها الممثل الكورى الجنوبي، سونج كانج، رغم أنه توفي في أحداث الجزء الثالث عام ٢٠٠٦، ومن المؤكد أن هذه العودة ستثير الكثير من الاهتمام والإثارة.

وهناك أيضًا عودة لعدد من أبطال الجزء الثالث، لم يتم التأكد منها حتى الآن، وهو عامل أساسي لتشويق الجمهور، الفيلم من إخراج جوستين لين، وتأليف كريس مورجان، ودانييل كيسى، بطولة فان ديزل، وجون سينا، وميشيل رودريجز، وتشارليز ثيرون، وهيلين ميرين.

موضوعات متعلقة

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ93.. وخروج شخص من مستشفى العزل

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة والقاهرة 21 درجة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

انهيار منزل بسبب الأمطار في القليوبية

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«العرب.. والذاكرة القومية» إصدار جديد لـ مصطفى الفقي عن هيئة الكتاب

في ذكراه الـ90.. «جوجل» يحتفي بالنحات الجزائري محمد خدة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم