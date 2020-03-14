كورونا يؤجل طرح فيلم «Fast and Furious 9»

قررت الجهة المنتجة للجزء التاسع من فيلم "Fast and Furious" تأجيل طرح العمل بدور العرض السينمائية لحين إشعار آخر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء العالم، وذلك بعدما كان مقررًا طرحه خلال شهر مايو المقبل.وأفادت التقارير العالمية بأن الشركة المنتجة للعمل قررت هذا نتيجة مخاوفها من تفشي الفيروس "كوفيد- 19"، بالإضافة إلى حرصها على الالتزام بإجراءات الصحة العالمية بعدم التسبب في تجمعات كبيرة وتعليق كل النشاطات الفنية، لذلك أجلت موعد طرح العمل حتى لا تكون سببًا في انتشار الفيروس بسبب الأعداد الكبيرة التي يشهدها العمل في السينمات لمشاهدته، وأعلنت أنه من المفترض طرح الفيلم خلال شهر أبريل من عام 2021 المقبل.ويحمل الجزء الجديد من الفيلم العديد من المفاجآت، ظهرت بوادرها من خلال الإعلان الرسمي، حيث فوجئ المتابعون بظهور شخصية "هان"، التي يؤديها الممثل الكورى الجنوبي، سونج كانج، رغم أنه توفي في أحداث الجزء الثالث عام ٢٠٠٦، ومن المؤكد أن هذه العودة ستثير الكثير من الاهتمام والإثارة.وهناك أيضًا عودة لعدد من أبطال الجزء الثالث، لم يتم التأكد منها حتى الآن، وهو عامل أساسي لتشويق الجمهور، الفيلم من إخراج جوستين لين، وتأليف كريس مورجان، ودانييل كيسى، بطولة فان ديزل، وجون سينا، وميشيل رودريجز، وتشارليز ثيرون، وهيلين ميرين.